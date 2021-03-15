قال مصدر برلماني عراقي، إن "مشاجرة حادة شهدتها كافتيريا مجلس النواب العراقي، وصلت حد الاشتباك بالأيدي بين النائبين يوسف الكلابي وحسن هكري.وأضاف المصدر، أن "الشجار كان بشأن فقرة الفقهاء وأسلمة الدولة، المذكورة بقانون المحكمة الاتحادية العليا، إذ تريد بعض الكتل السياسية المضي بها مما تسبب بإثارة المشاجرة بين النائبين".ويصوت البرلمان العراقي الاثنين على قانون "المحكمة الاتحادية العليا"، وتدور المناقشات بين رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية البرلمانية لحسم التصويت على الفقرات الثالثة المتبقية من القانون.