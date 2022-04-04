روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي الوقائع حول أحداث بوتشا في أوكرانيا

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي قريبا "الوقائع" حول الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية، مضيفا أن العسكريين الروس "لا علاقة لهم بهذا الاستفزاز".