عمدة واشنطن يؤكد أن اقتحام الكابيتول إرهاب داخلي وقد نضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية

انتقدت عمدة واشنطن موريل بوزر بشدة أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء، واصفة إياها بأنها "عمل إرهاب داخلي وتمرد".وشددت الديمقراطية بوزر خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس على أن الشرطة "فشلت على ما يبدو" في التعامل مع حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مئات أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الفدرالية تعاملت بطريقة أشد بكثير مع احتجاجات مؤيدي حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في المدينة الصيف الماضي.

ودعت بوزر إلى فتح تحقيق في هذا الفارق بين طريقتي تعامل أجهزة الأمن مع الحادثين.وحذرت عمدة واشنطن من أنها قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لضمان الأمن العام في العاصمة خلال الأسابيع القادمة.