قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده تأمل في فتح "صفحة جديدة" من شأنها أن تؤدي إلى "خليج عربي مستقر ومزدهر". وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر، الخميس: "من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر". وأضاف قرقاش: "ننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات".

وخلال القمة الخليجية في 5 يناير كانون الثاني، اتفقت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر، بعد خلاف اندلع في يونيو حزيران 2017. ومنذ القمة التي انعقدت في مدينة العلا السعودية، أعادت هذه الدول فتح مجالها الجوي وحدودها مع قطر. وانتهى الخلاف عبر وساطة كويتية ودعم من الولايات المتحدة.