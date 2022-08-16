انفجارات في القاعدة الأميركية في حقول الجبسة شرقي سوريا

هزت انفجارات مدوية أكبر القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة السورية تزامنا مع إجراء القوات الأمريكية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية مع المسلحين الموالين لها في المنطقة. ونقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة بأن "انفجارات عنيفة حدثت في مستودعات الأسلحة في محيط القاعدة الأمريكية في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، فجر الثلاثاء" وذكرت المصادر أن "الانفجارات حدثت تزامنا مع إلقاء طيران التحالف الدولي بقيادة الاحتلال الأمريكي عددا من القنابل الضوئية وذلك أثناء القيام بتدريبات عسكرية داخل القاعدة المذكورة التي تعتبر إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الجزيرة السورية".