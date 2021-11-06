المجلس الرئاسي الليبي يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ويحيلها للتحقيق

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة مساء يوم السبت، أن المجلس الرئاسي أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وأحالها للتحقيق وأضافت أن المجلس الرئاسي منع وزيرة الخارجية من السفر وذكرت وهيبة أن المجلس اتخذ قراره بسبب "انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي".