كورونا يصيب الأمير السويدي كارل فيليب وزوجته صوفيا

أعلن القصر الملكي السويدي أمس الأربعاء، إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما في حجر صحي.وأضاف القصر في بيان أن الأمير كارل (41 عاما)، وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاما)، يعانيان من أعراض إنفلونزا خفيفة وبحالة جيدة.وكارل فيليب هو الرابع في ترتيب ولاية العرش بالسويد، وتزوج الأميرة صوفيا دوقة فارملاند عام 2015 ولديهما طفلان، ودخلا هما أيضا في عزل صحي.ومن المقرر أن يخضع كلّ من الملك والملكة ووريثة العرش الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل لفحص تشخيص، على سبيل الاحتياط، وفق المصدر عينه.وتعتمد السويد نهجا أكثر ليونة للتعامل مع وباء كوفيد-19. فلم تفرض يوما تدابير عزل عام صارمة بقدر تلك المتّخذة في بلدان أخرى. وبلغ مجموع الإصابات فيها 230514 حالة، في مقابل 6555 وفاة حتّى أمس الأربعاء.