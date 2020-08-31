حماس تعلن التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل لاحتواء التصعيد في غزة

أعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، أنه تم التوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة مع إسرائيل وقالت حماس في بيان صدر عن مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية، "تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا"، موضحا أن هذا التفاهم جاء بعد جولة حوارات واتصالات مع الجانب الإسرائيلي كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي.