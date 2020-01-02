بغداد تنفي سيطرة القوات الأميركية على أجواء العراق

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الخميس، سيطرة القوات الأميركية على الأجواء العراقية. وورد في بيان عن قيادة العمليات المشتركة في العراق: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا غير صحيح عن قيام القوات الأمريكية بمصادرة أجهزة الملاحة من قيادة العمليات المشتركة، وأن الأجواء العراقية أصبحت تحت سيطرة هذه القوات".

وأضاف: "ننفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا، وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أنه لا توجد لديها هذه الأجهزة أصلا لكونها قيادة عسكرية". ودعت "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصرا".