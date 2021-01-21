اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تسمية أوستين وزيرا للدفاع
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اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تسمية أوستين وزيرا للدفاع

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العرب اليوم - اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تسمية أوستين وزيرا للدفاع

مجلس الشيوخ الأمريكي
واشنطن - العرب اليوم

صوتت لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إصدار الموافقة الخاصة لتسمية المرشح لمنصب وزير الدفاع لويد أوستين لهذا المنصب في الإدارة الأمريكية الجديدة.

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اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تسمية أوستين وزيرا للدفاع اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تسمية أوستين وزيرا للدفاع



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