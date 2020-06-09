الإمارات تؤكد تراجع طفيف في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الثلاثاء، تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 39 ألفا و904 حالات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 465 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء إلى 22 ألفا و740 حالة.

وأكدت وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 283 حالة.

ونوهت الوزارة إلى إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد، ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص في الدولة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم الثلاثاء إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات والوفيات في البلاد، حيث سجلت أمس الاثنين 568 إصابة و5 وفيات.

المصدر: "وكالات إماراتية"