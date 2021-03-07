رئيس وفد الجيش الليبي فى 5+5 يعلن إنه تم اتخاذ إجراءات لتأمين جلسة البرلمان غدًا في مدينة سرت

قال رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5، إنه تم اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان غدا بسرت التي ستصوت على الحكومة الليبية الجديدة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.