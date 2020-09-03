الشيخ عبد الله بن زايد يصرح ممتنون للجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة