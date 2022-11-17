انفجار خزان غاز يوقع قتلى في السليمانية شمالي العراق

لقي ستة أشخاص مصرعهم فيما أصيب عشرون آخرون، مساء الخميس، إثر انفجار نظام غازي بأحد المنازل في مدينة السليمانية، شمالي العراق. وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دمارا واسعا في المنزل الذي شهد الانفجار، بينما تحلق عمال الإنقاذ حول الأنقاض.