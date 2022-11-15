اغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني بشمال غرب البلاد

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" اليوم الثلاثاء بمقتل عقيد من الحرس الثوري الإيراني في شمال غرب البلاد.

وأشارت "تسنيم" إلى أن "العقيد رضا الماسي استشهد مساء اليوم خلال أعمال الشغب في بوكان".

وبحسب التقارير، فقد قتل العقيد الماسي على يد مجهولين في منطقة حصار بمدينة بوكان، بعد "فشل هذه العناصر بإحداث اضطرابات في المدينة".

وهذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم بـ"استشهاد رضا آذربار من قوات الحرس الثوري في مدينة كامياران غربي البلاد، إثر إطلاق نار عليه من قبل مجهولين مساء اليوم