البنتاغون يعلن تعليق خطة تطعيم معتقلي غوانتانامو ضد كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعليق العمل بخطة تلقيح معتقلي غوانتانامو ضد فيروس كورونا، وذلك إثر موجة من الاستياء سببها الإعلان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة على موقع تويتر، أمس السبت: "لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في غوانتانامو".

وأضاف قائلا: "نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا".

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلت السبت، عن المسؤولين في القاعدة البحرية الأمريكية والسجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا، أنه سيتم تلقيح القوات والسكان المدنيين وسيعرض على المحتجزين أيضا.

​وأثار الإعلان عن تطعيم المحتجزين رد فعل عنيف من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونغرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على تويتر "أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين".

ومن جانبها، قالت عضو الكونغرس عن نيويورك إليز ستيفانيك "إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية في اللقاحات للإرهابيين المدانين في غوانتانامو على حساب كبار السن أو المحاربين الأمريكيين القدامى والمتقدمين في السن".

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من وباء كورونا حيث سجلت 436 ألف وفاة ونحو 26 مليون إصابة.