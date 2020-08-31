الرئيس الجزائري يعلن إقالة 8 ولاة وتعيين 17

أجرى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الاثنين، تعديلات جزئية في مناصب حكام الولايات الجزائرية وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن تبون أقال 8 ولاة وقام بتعيين 17 وال جديد، حسبما أفادت صحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري أنهى مهام 6 ولاة منتدبين وعين 14 واليًا منتدبًا جديدًا.