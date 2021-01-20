الإدعاء التركي يطالب بحبس المتهمين في قضية هروب كارلوس غصن مدة 12 عاما

طالب الادعاء العام التركي، اليوم الأربعاء، "بالحبس حتى 12 عاما بحق مدير شركة وطيارين اثنين بتهمة "تهريب بشر" في قضية فرار المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنه "حُكم على مدير تنفيذي في شرطة طيران وطيارين بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً بتهمة تهريب المهاجرين في قضية هروب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان".

وأضافت الوكالة أن "النيابة العامة أعلنت رأيها في الأسس الموضوعية، في قضية المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن من أصل لبناني، الذي فر من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، إلى لبنان عن طريق إسطنبول".

​ويقول المدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة قبل أن يصل إلى مسقط رأسه في لبنان الذي ليس لديه اتفاقية لتسليم المطلوبين للعدالة مع اليابان.

وكان كارلوس غصن ينتظر المحاكمة بتهمة التورط في مخالفات مالية بشركة "نيسان". وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات، ويقيم كارلوس غصن في بيروت منذ نهاية عام 2019 بعد فراره من اليابان حيث أوقف في نوفمبر 2018 وأمضى 130 يوما في السجن.