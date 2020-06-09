مصر تعلن إطلاق جسر جوي لإعادة العالقين في قطر

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، تشغيل جسر جوي يضم 18 رحلة استثنائية بواسطة شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" لإعادة العالقين في قطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني باسم عبدالكريم، إن الجسر الجوي الذي يبدأ رحلاته من مسقط عاصمة سلطنة عمان إلى القاهرة، سوف ينقل حوالي 3 آلاف مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عن طريق إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط وذلك يوم 13 يونيو الجاري.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية