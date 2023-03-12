ارتفاع حصيلة قتلى انفجار بمبنى سكني في إيران إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد قتلى انفجار وقع في مبنى سكني في مدينة تبريز غربي إيران، اليوم الأحد، من خمسة إلى سبعة.

وكان ثلاثة رجال وثلاث نساء وطفلة 5 سنوات من بين القتلى، حسبما قال رئيس قسم الطوارئ لوكالة أنباء فارس.

وقال رئيس غرفة الطوارئ، إن خمسة من السكان أصيبوا في حادث اليوم الأحد، اثنان منهم في حالة حرجة.

ودمرت ثلاث شقق بالكامل في الانفجار والعشرات منها لم تعد صالحة للسكن حتى إشعار آخر، وفقا للسلطات.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، لكن يشتبه في حدوث تسرب للغاز في المبنى.