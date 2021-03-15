الاتحاد الأفريقي يعلن سنواصل جهودنا لإيجاد حل يرضي جميع أطراف سد النهضة
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الاتحاد الأفريقي يعلن سنواصل جهودنا لإيجاد حل يرضي جميع أطراف سد النهضة

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العرب اليوم - الاتحاد الأفريقي يعلن سنواصل جهودنا لإيجاد حل يرضي جميع أطراف سد النهضة

سد النهضة
الخرطوم _ العرب اليوم

الاتحاد الأفريقي يعلن سنواصل جهودنا لإيجاد حل يرضي جميع أطراف سد النهضة

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الاتحاد الأفريقي يعلن سنواصل جهودنا لإيجاد حل يرضي جميع أطراف سد النهضة الاتحاد الأفريقي يعلن سنواصل جهودنا لإيجاد حل يرضي جميع أطراف سد النهضة



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