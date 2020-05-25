رئيس جنوب أفريقيا يعلن عن تخفيف المزيد من إجراءات العزل العام

أفاد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم، أن بلاده ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا بدءًا من أول شهر يونيو القادم، مما يسمح لقطاعات كبيرة من الاقتصاد باستعادة كامل نشاطها.

وقال رامابوسا في خطاب أُذيع على التلفزيون " إن مجلس الوزراء قرر تخفيض مستوى التأهب للبلاد من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث"، واصفًا الخطوة بأنها تحول كبير في نهج التعامل مع مرض فيروس كورونا.