سلطان عمان يبعث برقية تعزية لأردوغان في ضحايا الزلزال

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن تعازييه بضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم ولاية إزمير غرب تركيا.

وأعرب السلطان هيثم في البرقية عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأردوغان، وأسر الضحايا والشعب التركي، كما أنه "دعا الله بالرحمة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين". وشهدت تركيا اليوم، هزة بلغت قوتها 6.6 درجة ضربت ولاية إزمير غرب، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.