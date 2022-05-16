الاتحاد الأوروبي يتفق على تقديم 500 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدات عسكرية إضافية

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو وأكد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام الاجتماع الوزاري في بروكسل، يوم الاثنين، أن إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيصل بالتالي إلى ملياري يورو.