الاستخبارات العراقية تعتقل 3 إرهابيين حاولوا الدخول إلى مدينة الرمادي بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال بثلاثة إرهابيين حاولوا الدخول إلى مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة نصبت فرق الاستخبارات كمائن محكمة في عدد من المناق بمدينة الرمادي، ما أسفر عن اعتقال 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهة الطلب أصوليا.

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات محافظة ميسان - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - القبض على ثلاثة متهمين بجرائم مختلفة من بينها الإرهاب خلال عمليات أمنية، بالإضافة إلى ضبط 37 سلاحا مختلفا وقاذفة (RBG7) ومخازن أعتدة متنوعة، مشيرة إلى أن تم تسليمهم لجهة الطلب أصوليا.