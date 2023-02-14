قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت الفلسطيني محمود ماجد العايدي (17 عاماً)، حيث توفي متأثراً بجروحه التي أصيب بها، فجر الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

ودارت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى لإصابة العايدي برصاصة في رأسه نقل على إثرها للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن وفاته.