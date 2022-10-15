الدفاع الروسية مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين بهجوم إرهابي على ساحة للتدريب في مقاطعة بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر هجوم إرهابي على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بيلغورود.

وقالت وزارة الدفاع إن الهجوم وقع خلال تدريب متطوعين. وأطلق المهاجمون النار على المتجمعين في ساحة التدريب العسكري، قبل أن يتم القضاء عليهم.