إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا
آخر تحديث GMT19:58:48
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا

الشرطة الأمريكية
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 7 أشخاص بالرصاص 3 منهم بحالة حرجة بحادث إطلاق نار في فيلادلفيا.وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة 8 من مساء الجمعة أمام ناد للغولف، مشيرة إلى أن إطلاق النار جاء على خلفية مشادة وقعت بين أشخاص في النادي.ولفتت إلى أنه تم توقيف متهم في أحد مراكزها، مشيرة إلى أن الدوافع وراء إطلاق النار ما زالت غير واضحة.

وفي 22 مارس الحالي، ووقع إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة.وفي 17 من الشهر الحالي، هاجم مواطن أمريكي يدعى روبرت آرون، 3 صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا، وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم 6 نساء من أصل آسيوي، وإثر توقيفه جراء حوادث إطلاق النار، أقر بأنه مذنب ووجهت إليه تهمة القتل، وخلال استجوابه، نفى وجود أي دافع عنصري، مؤكدا أنه "مهووس جنسيا".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا



أخبار ذات صلة

GMT 19:16 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

وفاة 3 أشخاص باشتباك بين الجيش اللبناني ومطلوب هارب
العرب اليوم - وفاة 3 أشخاص باشتباك بين الجيش اللبناني ومطلوب هارب

GMT 18:15 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
العرب اليوم - الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

GMT 17:48 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

مجلس الوزراء اليمني يؤكد أن الوزراء يمارسون أعمالهم الاعتيادية في عدن
العرب اليوم - مجلس الوزراء اليمني يؤكد أن الوزراء يمارسون أعمالهم الاعتيادية في عدن

GMT 17:09 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

المجلس السيادي في السودان والحركة الشعبية شمال يوقعان إعلان مبادئ الأحد
العرب اليوم - المجلس السيادي في السودان والحركة الشعبية شمال يوقعان إعلان مبادئ الأحد

GMT 17:07 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

وسائل إعلام مصرية تؤكد إشتعال حريق ضخم بمحيط محطة قطارات الزقازيق
العرب اليوم - وسائل إعلام مصرية تؤكد إشتعال حريق ضخم بمحيط محطة قطارات الزقازيق

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أبرز إطلالات كيرا نايتلي الجمالية بمناسبة عيد ميلادها

لندن - العرب اليوم

إطلالات كيرا نايتلي الجمالية على السجادة الحمراء تشتهر بجاذبيتها المطلقة في كل مرة، من المكياج العصري الأنثوية إلى تسريحات الشعر الناعمة والكلاسيكية. وبمناسبة عيد ميلادها الـ36 اليوم، لا بد من أن تتعرفي على أروع إطلالات الجمال التي اختارتها النجمة البريطانية الشهيرة كيرا نايتلي Keira Knightley خلال السنوات الأخيرة. بدأت كيرا مشوارها في عالم الفن والتمثيل منذ سن مبكر للغاية، وتميزت في أدوارها المتعددة في الأفلام الشهيرة مثل Bend it Like Beckham، Pirates of the Caribbean، The Duchess، The Imitation Game، Everest، وغيرها الكثير. دائماً ما نرى كيرا بمكياج البشرة المثالي والطبيعي في الوقت ذاته، والذي يركز على لمسة الكونتور الخفيفة وبالأخص في منطقة الخدود، مع لمسة خفيفة وأنثوية من البلاشر والهايلايتر الطبيعي على كامل البشرة. وبالنسبة إلى مكياج العيون، فهي من عاشقات ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:30 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

تصاميم مجوهرات باللون الأخضر لإطلالة بارزة في ربيع 2021
العرب اليوم - تصاميم مجوهرات باللون الأخضر لإطلالة بارزة في ربيع 2021

GMT 03:49 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل
العرب اليوم - موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل

GMT 15:17 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

تعرف على أبرز ديكورات الحوائط الداخلية لعام 2021
العرب اليوم - تعرف على أبرز ديكورات الحوائط الداخلية لعام 2021

GMT 01:01 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

مبعوث أممي يطالب إسرائيل بـ"وقف فوري" للاستيطان
العرب اليوم - مبعوث أممي يطالب إسرائيل بـ"وقف فوري" للاستيطان

GMT 05:56 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

الأعاصير تضرب منزل مذيع أميركي أثناء تقديمه نشرة الطقس
العرب اليوم - الأعاصير تضرب منزل مذيع أميركي أثناء تقديمه نشرة الطقس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:09 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها
العرب اليوم - أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها

GMT 03:01 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم
العرب اليوم - تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم

GMT 01:42 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء
العرب اليوم - انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء

GMT 03:59 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
العرب اليوم - السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"

GMT 10:08 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة
العرب اليوم - ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة

GMT 02:26 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام

GMT 03:29 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

"النقد الدولي" يؤكد أن التحفيز الأميركي يدعم الاقتصاد العالمي
العرب اليوم - "النقد الدولي" يؤكد أن التحفيز الأميركي يدعم الاقتصاد العالمي

GMT 02:26 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

البندقية وفلورنسا تعلنان خطة لإحياء الحركة السياحية
العرب اليوم - البندقية وفلورنسا تعلنان خطة لإحياء الحركة السياحية

GMT 09:19 2019 الخميس ,14 شباط / فبراير

السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية من العلكة للإقلاع عن التدخين
العرب اليوم - السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية من العلكة للإقلاع عن التدخين

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 04:15 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي
العرب اليوم - زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي

GMT 03:27 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:07 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يبدأ الشهر مع تلقيك خبراً جيداً يفرحك كثيراً
العرب اليوم - يبدأ الشهر مع تلقيك خبراً جيداً يفرحك كثيراً

GMT 21:53 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن
العرب اليوم - شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن

GMT 09:05 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيو

تعرف على سعد بن معاذ الذي اهتزّ له عرش الرحمن عند وفاته
العرب اليوم - تعرف على سعد بن معاذ الذي اهتزّ له عرش الرحمن عند وفاته
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab