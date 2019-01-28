الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي
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الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي

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العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - العرب اليوم

 أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارًا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

 

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الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي



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الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي



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