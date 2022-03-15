الخارجية الأميركية تصرح لن نطبّع مع سوريا ما دام بشار الأسد على رأسها
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الخارجية الأميركية تصرح لن نطبّع مع سوريا ما دام بشار الأسد على رأسها

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تصرح لن نطبّع مع سوريا ما دام بشار الأسد على رأسها

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واشنطن - العرب اليوم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع السلطات السورية ما دام بشار الأسد على رأس البلاد" وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع (الرئيس السوري بشار) الأسد إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

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الخارجية الأميركية تصرح لن نطبّع مع سوريا ما دام بشار الأسد على رأسها الخارجية الأميركية تصرح لن نطبّع مع سوريا ما دام بشار الأسد على رأسها



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