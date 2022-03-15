الخارجية الأميركية تصرح لن نطبّع مع سوريا ما دام بشار الأسد على رأسها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع السلطات السورية ما دام بشار الأسد على رأس البلاد" وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع (الرئيس السوري بشار) الأسد إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".