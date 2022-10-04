أفادت مصادرنا بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع "الجماعات الانفصالية (الإيرانية)" في إقليم كردستان بشمال العراق وأن "الحرس الثوري استهدف من جدید مواقع في منطقة سيدكان ومرتفعات هيلغورود وبربزين بطائرات بدون طيار من طراز مهاجر 6 وقاذفات صواريخ".