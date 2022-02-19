وزارة الدفاع التركية تُعلن تحييد عدد من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 8 إرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" في قصف استهدف مواقعهم شمالي العراق، وفق ما أفادت مصادرنا وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "الإرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة أفشين ـ باسيان شمالي العراق" وأضافت أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال اليوم ارتفع إلى 13" وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان "تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق، منذ 15 يونيو 2020".