أعلنت وسائل إعلام عبرية إن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، مساء الخميس، سقطت في مدينة "تل أبيب" المحتلة عام 1948.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تطلق فيها صواريخ على تل أبيب منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014.