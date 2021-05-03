المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل مؤقتاً ومواجهات في حي الشيخ جراح
آخر تحديث GMT07:53:39
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل مؤقتاً ومواجهات في حي الشيخ جراح

العرب اليوم -

العرب اليوم - المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل مؤقتاً ومواجهات في حي الشيخ جراح

المحكمة العليا الإسرائيلية
رام الله - العرب اليوم

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح في مدينة القدس إلى الثالث من الشهر القادم أو إلى حين إصدار قرار آخر.

قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتدي على الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس وتلقي قنابل الغاز صوبهم بشكل مباشر. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن نقل إصابتين للمستشفى عقب مواجهات مع قوات الاحتلال هناك.

وذكرت مصادر إعلامية عن إصابة شاب من طولكرم جراء هجوم مستوطنين بالحجارة على المركبات قرب قرية مادما جنوب نابلس.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل مؤقتاً ومواجهات في حي الشيخ جراح المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل مؤقتاً ومواجهات في حي الشيخ جراح



أخبار ذات صلة

GMT 18:40 2021 الأحد ,02 أيار / مايو

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن إستشهاد السيدة رحاب محمد موسى خلف زعول "60 عامًا " من بلدة نحالين، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال صباحًا، على حاجز غوش عتصيون جنوب بيت لحم .
العرب اليوم - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن إستشهاد السيدة رحاب محمد موسى خلف زعول "60 عامًا " من بلدة نحالين، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال صباحًا، على حاجز غوش عتصيون جنوب بيت لحم .

GMT 10:38 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

روسيا تنتقد تصريحات بعض الدول عن عدم شرعية الانتخابات القادمة في سوريا
العرب اليوم - روسيا تنتقد تصريحات بعض الدول عن عدم شرعية الانتخابات القادمة في سوريا

GMT 21:50 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية
العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية

GMT 20:37 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

الرئيس الفلسطيني لدى ترؤسه اجتماعا للقيادة يؤكد لا انتخابات دون القدس
العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني لدى ترؤسه اجتماعا للقيادة يؤكد لا انتخابات دون القدس

GMT 18:50 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

طهران ترحب بـ"تغيير لهجة" المملكة العربية السعودية تجاهها
العرب اليوم - طهران ترحب بـ"تغيير لهجة" المملكة العربية السعودية تجاهها

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:13 2021 الأحد ,02 أيار / مايو

نقشات الربيع المميزة لإبراز مظهرك وإضفاء الحيوية عليه
العرب اليوم - نقشات الربيع المميزة لإبراز مظهرك وإضفاء الحيوية عليه

GMT 21:42 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

المغرب يعلن فتح حدوده امام رحلات من ١٧ دولة خلال اسابيع
العرب اليوم - المغرب يعلن فتح حدوده امام رحلات من ١٧ دولة خلال اسابيع

GMT 10:46 2021 السبت ,01 أيار / مايو

أجمل ديكورات جبس مغربي للصالات لإضفاء الفخامة على المنزل
العرب اليوم - أجمل ديكورات جبس مغربي للصالات لإضفاء الفخامة على المنزل

GMT 12:50 2021 الأحد ,02 أيار / مايو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يطلب تمديد التفويض لتشكيل حكومة
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يطلب تمديد التفويض لتشكيل حكومة

GMT 07:42 2021 السبت ,01 أيار / مايو

الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري تكشف تفاصيل "طفولتها البائسة"
العرب اليوم - الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري تكشف تفاصيل "طفولتها البائسة"

GMT 10:42 2021 السبت ,01 أيار / مايو

فساتين الدانتيل المثالية للصيف لأطلالة ربيعية متألقة
العرب اليوم - فساتين الدانتيل المثالية للصيف لأطلالة ربيعية متألقة

GMT 17:38 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

لندن تستعد لافتتاح أول حمام سباحة شفاف معلق في العالم
العرب اليوم - لندن تستعد لافتتاح أول حمام سباحة شفاف معلق في العالم

GMT 07:56 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

ديكور طاولة الطعام في رمضان بين الكلاسيكية والمعاصرة
العرب اليوم - ديكور طاولة الطعام في رمضان بين الكلاسيكية والمعاصرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:52 2021 السبت ,24 إبريل / نيسان

سيارة ويليام وكيت ستطرح للبيع في مزاد علني الشهر المقبل
العرب اليوم - سيارة ويليام وكيت ستطرح للبيع في مزاد علني الشهر المقبل

GMT 15:22 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

منتخب مصر يكشف عن موقف اللاعبين الكبار من منح شارة القيادة لـ محمد صلاح
العرب اليوم - منتخب مصر يكشف عن موقف اللاعبين الكبار من منح شارة القيادة لـ محمد صلاح

GMT 09:34 2021 الجمعة ,23 إبريل / نيسان

تايلاند تفقد 99% من السائحين الأجانب خلال شهر مارس/آذار
العرب اليوم - تايلاند تفقد 99% من السائحين الأجانب خلال شهر مارس/آذار

GMT 20:04 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

قرار هام من صندوق النقد الدولي لصالح 28 دولة
العرب اليوم - قرار هام من صندوق النقد الدولي لصالح 28 دولة

GMT 00:10 2021 الجمعة ,16 إبريل / نيسان

هيونداي تستعد لإطلاق سيارة عائلية فاخرة لمحبي الرفاهية والأناقة
العرب اليوم - هيونداي تستعد لإطلاق سيارة عائلية فاخرة لمحبي الرفاهية والأناقة

GMT 19:41 2021 الإثنين ,26 إبريل / نيسان

الصين تكشف عن خططها لاستكشاف القمر
العرب اليوم - الصين تكشف عن خططها لاستكشاف القمر

GMT 07:21 2021 السبت ,17 إبريل / نيسان

هيونداي تعلن أخيرا عن واحدة من أجمل سيارات البيك آب
العرب اليوم - هيونداي تعلن أخيرا عن واحدة من أجمل سيارات البيك آب

GMT 00:06 2021 الجمعة ,16 إبريل / نيسان

سيارة جديدة من أودي تصل أسواقا جديدة في موسكو
العرب اليوم - سيارة جديدة من أودي تصل أسواقا جديدة في موسكو

GMT 07:55 2021 الإثنين ,26 إبريل / نيسان

حيلة سحرية لتحرير المساحة من هاتفك من دون الاستغناء عن تطبيقاتك الممتعة
العرب اليوم - حيلة سحرية لتحرير المساحة من هاتفك من دون الاستغناء عن تطبيقاتك الممتعة

GMT 01:13 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

كشف ماهية محتويات غامضة "سميّة" مختومة في زجاجات دواء عمرها 160 عاما
العرب اليوم - كشف ماهية محتويات غامضة "سميّة" مختومة في زجاجات دواء عمرها 160 عاما

GMT 07:44 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

البحر الميت يعد من أشهر الأماكن السياحية في أخفض بقعة في العالم
العرب اليوم - البحر الميت يعد من أشهر الأماكن السياحية في أخفض بقعة في العالم

GMT 23:58 2021 الأحد ,18 إبريل / نيسان

قائمة بأسعار سيارات فولفو السويدية المتوفرة بالسوق المصرية في 2021
العرب اليوم - قائمة بأسعار سيارات فولفو السويدية المتوفرة بالسوق المصرية في 2021

GMT 12:04 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

هواوي تغوص بعمق في المركبات الكهربائية
العرب اليوم - هواوي تغوص بعمق في المركبات الكهربائية

GMT 11:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك
العرب اليوم - يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك

GMT 19:55 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

السيارات المستعملة بديل رخيص يناسب مع الإمكانيات المادية
العرب اليوم - السيارات المستعملة بديل رخيص يناسب مع الإمكانيات المادية

GMT 12:39 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

السعودية تجري محادثات لبيع 1٪ من حصتها في أرامكو لمستثمر أجنبي كبير
العرب اليوم - السعودية تجري محادثات لبيع 1٪ من حصتها في أرامكو لمستثمر أجنبي كبير

GMT 23:56 2021 الأحد ,18 إبريل / نيسان

بيجو 508 تحصد العلامة الكاملة بأختبارات السلامة الأوروبية
العرب اليوم - بيجو 508 تحصد العلامة الكاملة بأختبارات السلامة الأوروبية

GMT 19:56 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة وتحدد أقدم موديل مسموح به
العرب اليوم - السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة وتحدد أقدم موديل مسموح به
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab