المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل مؤقتاً ومواجهات في حي الشيخ جراح

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح في مدينة القدس إلى الثالث من الشهر القادم أو إلى حين إصدار قرار آخر.

قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتدي على الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس وتلقي قنابل الغاز صوبهم بشكل مباشر. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن نقل إصابتين للمستشفى عقب مواجهات مع قوات الاحتلال هناك.

وذكرت مصادر إعلامية عن إصابة شاب من طولكرم جراء هجوم مستوطنين بالحجارة على المركبات قرب قرية مادما جنوب نابلس.