الشرطة السودانية تفرق مئات المتظاهرين

أطلقت الشرطة السودانية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، حاولوا الوصول للقصر الجمهوري. وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني في البلاد. وجاءت المظاهرات تحت شعار "مليونية 13 سبتمبر" بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) في إطار الحراك الثوري المستمر للمطالبة بعودة الحكم المدني. وحاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى حالات كر وفر بين الجانبين. وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.