وفاة شخص وإصابة 83 آخرين في حادث اصطدام قطارين في إسبانيا

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 85 آخرون جراء اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع في إسبانيا يوم الاثنين ووفق ما أعلنته المديرية العامة للحماية المدنية الكاتالونية عبر "تويتر"، أسفر الحادث عن "وفاة شخص (سائق قطار)، وأصيب اثنان بجروح خطيرة... و83 بجروح طفيفة". ووقع الحادث بالقرب من قرية سان بوي دي لوبريغات في مقاطعة برشلونة.