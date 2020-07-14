النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق خط بترول مسطرد
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النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق خط بترول مسطرد

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العرب اليوم - النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق خط بترول مسطرد

النائب العام، المستشار حمادة الصاوي
القاهرة - العرب اليوم

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مكان الحادث للمعاينة، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن النيابة العامة لاحقًا ما ستسفر عنه سير عملية التحقيقات.

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النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق خط بترول مسطرد النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق خط بترول مسطرد



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