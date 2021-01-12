المركز الأميركي لمواجهة التجسس يعلن تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا
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المركز الأميركي لمواجهة التجسس يعلن تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا

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العرب اليوم - المركز الأميركي لمواجهة التجسس يعلن تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا

لقاح كورونا
واشنطن _ العرب اليوم

المركز الأميركي لمواجهة التجسس يعلن تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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المركز الأميركي لمواجهة التجسس يعلن تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا المركز الأميركي لمواجهة التجسس يعلن تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا



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إطلالات كيت ميدلتون القليلة في العام السابق أتت على قدر التوقعات في ظل حفاظها على معايير الوقاية التامة التي فرضها فيروس كورونا Covid 19. فسحرتنا إطلالات كيت ميدلتون في العام السابق بالعديد من المعاطف الفاخرة والملونة الى جانب الفساتين المطبعة بالورود التي رافقت اطلالاتها.اليك ابرز اطلالات كيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الـ 39. فما رأيك بأناقها هذا العام. إطلالات كيت ميدلتون عام 2020 برزت من خلال تألقها بالعديد من موديلات المعاطف الفاخرة والملفتة سواء من خلال قصاتها أو طرق ارتداءها. فلفتنا تألقها بموضة المعطف الأزرق المستقيم من توقيع Catherine Walker والذي يبرز بقصته المتداخلة والمنسقة مع البوت الاسود المخملي عالي الساق. كما أتت إطلالات كيت ميدلتون ساحرة بموضة المعطف الزيتي الطويل ذات الكسرات العريضة من الأسفل بتوقيع دار Alexander McQueen وب...المزيد

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