دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الفصائل العراقية للانسحاب من سوريا من أجل حماية الحدود العراقية.

وقال الصدر في بيان نشره على صفحته الرسمية على "تويتر": "العراق أحق بدماء شعبه مع ما يتعرض له من خطر كما أنني أؤكد على الرجوع إلى مراجعنا الكرام في كل ذلك فإن فتواهم الموحدة هي الملهم الأول لنا ولكل محب للوطن".