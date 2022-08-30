الخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي
آخر تحديث GMT21:56:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي

عاجل
الخرطوم - العرب اليوم

 استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء سفير إثيوبيا لدى الخرطوم يبتال أميرو، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام يوم أمس.  وقالت الخارجية في بيان  مدير عام الشؤون الأفريقية السفير فضل عبدالله فضل، نقل للسفير الإثيوبي استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بالأمس، ذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محملة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي الخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي



أخبار ذات صلة

GMT 20:47 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

وفاة رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل غورباتشوف عن عمر 92 عاماً
العرب اليوم - وفاة رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل غورباتشوف عن عمر 92 عاماً

GMT 19:57 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

العثور على أسلحة من مخلفات "داعش" في ريف درعا السوري
العرب اليوم - العثور على أسلحة من مخلفات "داعش" في ريف درعا السوري

GMT 19:47 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

رئيس الوزراء العراقي يصرح يجب وضع السلاح تحت سلطة الدولة
العرب اليوم - رئيس الوزراء العراقي يصرح يجب وضع السلاح تحت سلطة الدولة

GMT 18:11 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

برهم صالح يؤكد إجراء انتخابات مبكرة يمثل مخرجاً للأزمة
العرب اليوم - برهم صالح يؤكد إجراء انتخابات مبكرة يمثل مخرجاً للأزمة

GMT 14:49 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

ساعات دامية تنتهي بانسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء وإشادات بخطوة الصدر
العرب اليوم - ساعات دامية تنتهي بانسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء وإشادات بخطوة الصدر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نوال الزغبي تتألق بفستان أسود يمزّج بين الكلاسيكية والعصرية

القاهرة - العرب اليوم

أبهرت الفنانة نوال الزغبي الجميع في حفلها الغنائي في مصر ضمن فعاليات مهرجان القلعة الغنائي، وارتدت اطلالة مميزة بهذا الحفل اذ اختارت فستانا باللون الأسود جاءت تفاصيله مزيجا بين الكلاسيكية والعصرية، وظهرت فيه بأناقة لافتة حيث تغزل المتابعين بها بالجملة الشهيرة "الأسود يليق بك"، فتابعوا معنا تفاصيل احدث اطلالة نوال الزغبي. الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أطلت في مصر بعد غياب عن جمهورها هناك، بأناقة تامة اذا استأثرت على انظارهم بفستان أسود فخم من توقيع الدار الشهيرة labourjoisie. وتميز فستان النجمة الذهبية بلون الأسود اللامع وقماشه المرصع بحبات الترتر البراقة التي أضفت عليه توهجا مناسبا لحفلها الليلي، بينما جاءت قصته مزيجا ضمت تفاصيل كلاسيكية وعصرية ناسبت شخصية نوال الزغبي التي تجمع فيها ما بين الهدوء والمرح. وجاء الفستان م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:29 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

قطع أزياء مثالية وأنيقة لفصل الخريف
العرب اليوم - قطع أزياء مثالية وأنيقة لفصل الخريف

GMT 00:31 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي
العرب اليوم - الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي

GMT 11:23 2022 الأحد ,28 آب / أغسطس

أبرز ديكورات حفلات الزفاف في موسم الخريف
العرب اليوم - أبرز ديكورات حفلات الزفاف في موسم الخريف

GMT 15:17 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس

شولتس يؤكد استعداد ألمانيا لمواجهة التهديدات الروسية بشأن الغاز
العرب اليوم - شولتس يؤكد استعداد ألمانيا لمواجهة التهديدات الروسية بشأن الغاز

GMT 02:47 2022 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا
العرب اليوم - الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:37 2022 الأربعاء ,10 آب / أغسطس

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 09:19 2022 الأربعاء ,10 آب / أغسطس

شركة أدوية يابانية تؤكد فعالية الدواء الفموي ضد «أوميكرون»
العرب اليوم - شركة أدوية يابانية تؤكد فعالية الدواء الفموي ضد «أوميكرون»

GMT 04:23 2022 الخميس ,28 تموز / يوليو

تناول القهوة قد يبطل مفعول مسكنات الألم
العرب اليوم - تناول القهوة قد يبطل مفعول مسكنات الألم

GMT 02:31 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تزداد الحظوظ هذا اليوم لذلك توقّع بعض الأرباح المالية
العرب اليوم - تزداد الحظوظ هذا اليوم لذلك توقّع بعض الأرباح المالية

GMT 14:43 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

قصة زوجة النبي أيوب عليه السلام من وحي القرآن الكريم
العرب اليوم - قصة زوجة النبي أيوب عليه السلام من وحي القرآن الكريم

GMT 19:27 2015 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

العبي دور الزوجة العشيقة
العرب اليوم - العبي دور الزوجة العشيقة

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 21:51 2016 الإثنين ,18 إبريل / نيسان

منتجع كازا دي لا فلورا "أرض الابتسامة" في جنوب تايلاند
العرب اليوم - منتجع كازا دي لا فلورا "أرض الابتسامة" في جنوب تايلاند

GMT 17:33 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

توقعات بضعف النشاط الشمسي في السنوات القادمة
العرب اليوم - توقعات بضعف النشاط الشمسي في السنوات القادمة

GMT 11:40 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تبدأ الشهر بحيرة وشعور بعدم الأمان ويخيب ظنّك في بعض الأمور
العرب اليوم - تبدأ الشهر بحيرة وشعور بعدم الأمان ويخيب ظنّك في بعض الأمور

GMT 03:08 2018 السبت ,19 أيار / مايو

العثور على نقوش قديمة بالقرب من معبد الآلهة حتحور في مصر
العرب اليوم - العثور على نقوش قديمة بالقرب من معبد الآلهة حتحور في مصر

GMT 08:46 2016 السبت ,18 حزيران / يونيو

النادي الأهلي المصري يواجه زيسكو الزامبي على ملعب ليفى ماناوا في مدينة "ندولا"
العرب اليوم - النادي الأهلي المصري يواجه زيسكو الزامبي على ملعب ليفى ماناوا في مدينة "ندولا"

GMT 00:35 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

طفلة طيور الجنة جنى مقداد بالحجاب والجمهور يؤكد أنها ما زالت صغيرة
العرب اليوم - طفلة طيور الجنة جنى مقداد بالحجاب والجمهور يؤكد أنها ما زالت صغيرة

GMT 16:17 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

"ساقية الصاوي" تستقبل علي الحجار وفريق "كاريوكي" السبت
العرب اليوم - "ساقية الصاوي" تستقبل علي الحجار وفريق "كاريوكي" السبت
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab