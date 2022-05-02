أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن أربعة أعضاء بارزين في تنظيم "داعش" صنفوا على أنهم نشطاء إرهابيون أجانب وأفاد مكتب غانتس بأن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة الدفاع نشطاء إرهابيين أجانب بناء على طلب الولايات المتحدة، مبينة أن القرار تم اتخاذه تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى المساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب العالمي والأفراد الأربعة: فرهاد هومر، وسراج ميللر، وعبد الله حسين أباديغا، وبيتر تشارلز مباغا، متهمون بتشكيل خلايا لـ"داعش" في جميع أنحاء قارة إفريقيا، وجمع الأموال والتخطيط لهجمات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت الأربعة كإرهابيين في مارس.