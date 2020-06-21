مصر تسجل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية المصرية اليوم الأحد، تسجيل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء التفشي إلى 2193 والإصابات إلى 55233. في المقابل، خرج 409 مصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.