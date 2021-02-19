حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها من "منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد" مع الصين.وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "علينا أن نثبت أن نظامنا ليس من مخلفات التاريخ. علينا أن نستعد سويا لمنافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين. يجب أن تشمل الجهود الأهم التي يجب أن تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا العمل المشترك على ضمان سلامنا العام وحماية القيم المشتركة وتمرير الازدهار في كل منطقة المحيط الهادئ".