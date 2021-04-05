الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة

أكدت الخارجية السودانية عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة "بذات المنهجية التي لا تفضي إلى اتفاق"، مشيرة إلى استمرار تعنت إثيوبيا في موقفها، وتمسكها بالوساطة الإفريقية فقط.وقالت الوزارة في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن هناك اتجاهاً لإصدار بيان ختامي في حال اتفقت الدول الثلاث على مضمونه، إلا أنها أكدت أن المسافات لا تزال بعيدة بين الدول الثلاث بشأن البيان الختامي.

وأضافت الخارجية السودانية: "إثيوبيا رفضت الوساطة الكنغولية واللجنة الرباعية (الاتحاد الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) بشأن سد النهضة، في مقابل تمسك سوداني مصري بالأمر".