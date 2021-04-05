الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة
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الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة السودان ومصر يتمسكان بالدعوة لتوسيع الوساطة بشأن سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الافريقي الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتعنت في المواقف ومتمسكة بالوساطة الإفريقية فقط المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يعلن ملتزمون بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله الثاني بشكل كامل الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور الأمير حمزة يؤكد التزامه بالدستور الأردني ودعمه للملك عبدالله في رسالة بتوقيعه الديوان الملكي الأردني يكشف حيثيات اجتماع ضم أمراء بينهم حمزة بن الحسين محتجون عراقيون يغلقون مصفاة الناصرية النفطية ويتسببون في نقص الوقود الكاظمي يعلن أن العراق يؤكد دعمه للأردن في بسط هيبة الدولة والقانون الخارجية الأميركية تؤكد أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها
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الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة

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العرب اليوم - الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة

الخارجية السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

أكدت الخارجية السودانية عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة "بذات المنهجية التي لا تفضي إلى اتفاق"، مشيرة إلى استمرار تعنت إثيوبيا في موقفها، وتمسكها بالوساطة الإفريقية فقط.وقالت الوزارة في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن هناك اتجاهاً لإصدار بيان ختامي في حال اتفقت الدول الثلاث على مضمونه، إلا أنها أكدت أن المسافات لا تزال بعيدة بين الدول الثلاث بشأن البيان الختامي.

وأضافت الخارجية السودانية: "إثيوبيا رفضت الوساطة الكنغولية واللجنة الرباعية (الاتحاد الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) بشأن سد النهضة، في مقابل تمسك سوداني مصري بالأمر".

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الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة



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