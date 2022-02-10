وزيرة الخارجية الليبية تدرس تقديم استقالتها والدبيبة يرفض استقالة وزير الداخلية

أفادت مصادرنا بأن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تعتزم تقديم استقالتها، فيما نفت الوزارة عزم الوزيرة على الاستقالة، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها. من جهة أخرى، وأكدت مصادرنا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رفض استقالة وزير الداخلية خالد مازن الذي توقف عن ممارسة مهامه منذ أسبوع وأفاد المصدر بوجود الوزير مازن حاليا في منطقة جنزور، وتحديدا بمكان تواجد بعثة الأمم المتحدة بقرية النخيل.