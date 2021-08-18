وزير الدفاع الأميركي يؤكد على مواصلة التنسيق مع طالبان لخفض التوتر في محيط المطار
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وزير الدفاع الأميركي يؤكد على مواصلة التنسيق مع "طالبان" لخفض التوتر في محيط المطار

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العرب اليوم - وزير الدفاع الأميركي يؤكد على مواصلة التنسيق مع "طالبان" لخفض التوتر في محيط المطار

وزير الدفاع الأميركي
واشنطن -العرب اليوم

 وزير الدفاع الأميركي يؤكد على مواصلة التنسيق مع "طالبان" لخفض التوتر في محيط المطار

 

 

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وزير الدفاع الأميركي يؤكد على مواصلة التنسيق مع طالبان لخفض التوتر في محيط المطار وزير الدفاع الأميركي يؤكد على مواصلة التنسيق مع طالبان لخفض التوتر في محيط المطار



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