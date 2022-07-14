أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق وصرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة عازمة ومصممة على "تجفيف منابع الإرهاب"، بحسب وكالة الأناضول" وذكر البيان أن الجيش التركي تمكن من تحييد "5 إرهابيين من بي كي كي"، شمالي العراق وأوضح البيان أن ذلك جاء إثر رصدهم في منطقتي عمليتي "المخلب-القفل" و"مخلب النمر".