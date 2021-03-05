ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة في مقديشو إلى 20 قتيلا

نقلت وكالة "رويترز" عن خدمة الإسعاف الصومالية أن حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة، الذي هز اليوم الجمعة العاصمة الصومالية، مقديشو، ارتفعت إلى 20 قتيلا على الأقل.