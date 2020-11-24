أكد مصدر في الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا. الرئاسة الجزائرية تؤكد تحسن صحة الرئيس تبون الرئاسة الجزائرية تكشف آخر تطورات تبون الصحية

وأضاف ، أنه "الرئيس يستجيب للخطة العلاجية والتحسن مضطرد لصحته، وهو متفائل جدا ، إذ إنه بدأ مرحلة النقاهة بعد العلاج".

وجاء النفي ، عقب تداول العديد من المواقع معلومات عن استعداد الحكومة الجزائرية لإعلان خبر وفاة الرئيس.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مطلع شهر نوفمبر الجاري، رسميا، عن إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأوضحت في بيان لها، أن تبون "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد."

وأضاف البيان أن الفريق الطبي "يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".