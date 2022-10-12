اعتقال خلية إرهابية في العراق تحاول تمويل عصابات داعش

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال خلية إرهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش.وقال الجهاز في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني وبعد الحصول على الموافقات القضائية تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش الإرهابي